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02 июня, 23:18

Происшествия

Один человек погиб и шестеро ранены при атаке беспилотников в ДНР

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один мирный житель погиб и еще шестеро получили ранения в результате атак ударных беспилотников в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

Погибшим оказался водитель такси, который попал под удар БПЛА на кольцевой дороге в Ленинском районе Донецка. Пушилин выразил соболезнования семье и близким погибшего.

Пострадавших выявили в Углегорске, Светлодарске, Селидово, а также в Никитовском районе Горловки и на трассе Донецк – Горловка. Всем раненым уже оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Ранее один человек погиб и еще четверо оказались ранены в результате обстрела поселка Суземка в Брянской области. Атака велась из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Пострадавшие доставлены в больницу.

В Белгородской области беспилотник атаковал частный дом в селе Бочковка. В результате атаки пострадал 11-летний мальчик. Ребенка со множественными осколочными ранениями ног доставили в детскую областную клиническую больницу.

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