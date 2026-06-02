02 июня, 23:58Мэр Москвы
Собянин: сбит еще один БПЛА, летевший на Москву
Фото: министерство обороны РФ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.
"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – написал мэр столицы в своем канале.
С вечера 2 июня над столичным регионом было уничтожено уже девять вражеских беспилотников.
В связи с угрозой БПЛА аэропорты Внуково и Домодедово перешли на особый режим обслуживания рейсов. Авиагавани принимают и выпускают самолеты по согласованию с соответствующими органами.