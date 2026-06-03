Собянин сообщил об уничтожении уже 17 летевших на Москву беспилотников

Фото: министерство обороны РФ

Подразделения ПВО уничтожили еще восемь вражеских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра, к месту падения обломков БПЛА уже прибыли сотрудники спецслужб.

Ранее средства ПВО уничтожили еще один дрон на подлете к столице. Всего с вечера 2 июня в Московском регионе было сбито уже 17 беспилотников.

На фоне очередной попытки атаки БПЛА столичные аэропорты Внуково и Домодедово перешли на особый режим обслуживания рейсов. Авиагавани принимают и выпускают самолеты по согласованию с соответствующими органами.