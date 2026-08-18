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18 августа, 19:48

Общество

Частицу мощей Дмитрия Донского передадут в храм Христа Спасителя

Фото: ТАСС/Михаил Климовский

Кафедральный храм Христа Спасителя получит одну из частиц мощей святого князя Дмитрия Донского, обнаруженных во время реставрации в Архангельском соборе Московского Кремля, рассказал РИА Новости источник в Русской православной церкви.

Он также отметил, что частицы мощей князя передадут для почитания верующих и в другие храмы РПЦ.

Доступ к мощам удалось получить во время реставрационных работ. Во время осмотра специалисты поняли, что крышка саркофага князя имеет две поперечные трещины, а средняя часть могла обрушиться внутрь.

В ходе реставрации, которая началась в июле, разобрали надгробницы склепа и обнаружили целые белокаменные саркофаги трех захоронений: Дмитрия Донского, Ивана Ивановича Красного и Дмитрия Ивановича Жилки.

Позже подлинность мощей подтвердил комплекс исторических сведений, археологический облик захоронения и результаты антропологического исследования.

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