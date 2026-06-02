Кинокритик Шнейдеров призвал наказывать продюсеров провальных российских фильмов

Российский кинематограф нуждается в более жестком контроле со стороны государства, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. Поможет ли это повысить качество картин, разбиралась Москва 24.

"Государство хочет как лучше"

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Российское кинопроизводство нуждается в большем государственном контроле, рассказал в интервью журналу "Эксперт" помощник президента РФ Владимир Мединский.

По его словам, текущие трудности индустрии связаны с избытком госфинансирования при дефиците рыночных механизмов. Сама сфера находится между социализмом и капитализмом, что напоминает ситуацию в системе образования. Из-за такого дисбаланса в стране выпускают большое количество посредственных фильмов, убежден Мединский.





Владимир Мединский помощник президента РФ Государство хочет как лучше. Но не получается следить за качеством. А контроль должен быть на всех этапах: идея, сценарий, съемки, реализация. Снял барахло – переделывай. Не идеализирую советскую цензуру, но от нее была и несомненная художественная польза, ибо следили и за качеством тоже.

Мединский добавил, что в советское время некачественные картины просто не выпускали на экраны. Каждому выпущенному фильму присваивали определенную категорию, от которой напрямую зависел заработок создателей, поэтому система контроля качества действительно функционировала.

"У нас получается, что государство и инвесторы, как правило, покрывают все затраты на производство. Поэтому для продюсера главное – собрать деньги на кинопроизводство. То, что потом приносит прокат или стриминг, – бонус. Нет реальной киноэкономики. Что называется, сравните с Голливудом", – указал Мединский.

Ранее стало известно, что министерство культуры РФ получилo право проверять фильмы и сериалы без прокатного удостоверения на дискредитацию традиционных ценностей. С 1 марта 2026 года основанием для разбирательства считаются обращения на электронную почту ведомства со ссылкой на спорную картину.

"Цензура обретет лицо"

Практически каждый российский фильм сначала проходит систему питчингов, где эксперты дают рекомендации – производить конкретную картину или нет, рассказала Москве 24 президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Наталия Примакова.

"Если идет речь о государственном финансировании, все эти работы проходят экспертные советы при министерстве культуры, куда присылают заявки, затем сценарии. Специалисты дают свои рекомендации – какой фильм стоит поддерживать финансово, а какой нет. Поэтому сказать, что сейчас нет никакого контроля, было бы неправильно", – объяснила эксперт.

"Финальным аккордом" является выдача или невыдача прокатного удостоверения. По словам Примаковой, начиная с 2021 года его не получили более 60 фильмов, поэтому накладывать какие-либо дополнительные барьеры не стоит.

В то же время, если ввести специальный комитет, "цензура обретет лицо", указала эксперт.





Наталия Примакова президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Недавно в Союзе кинематографистов собирали круглый стол на эту тему. Многие продюсеры делились опытом: когда они подавали фильм на получение прокатного удостоверения, из министерства культуры приходили фактически анонимные рекомендации. Возникают вопросы: кто их пишет? На каком основании?

"Если уж делать цензуру, то хотя бы честной и открытой, чтобы профессионалы могли видеть, за что им не выдают прокатные удостоверения. Сейчас есть и другая система – их отзывают у тех, кто уже получал раньше. На каком основании? Нет открытой информации", – указала Примакова.

При этом кинокритик Давид Шнейдеров напомнил в разговоре с Москвой 24, что, согласно Конституции РФ, цензура в стране запрещена. Однако, по его словам, "здравое зерно" в словах Владимира Мединского есть.





Давид Шнейдеров кинокритик Я считаю, что нужно ввести контроль качества для фильмов, снимающихся на государственные деньги (не на частные). И если картина проваливается в прокате, продюсеры должны нести персональную финансовую ответственность за это. Не должно быть ситуации, когда на госденьги снимается фильм, который приносит миллиард убытков Российской Федерации.

Государству нужно внимательнее относиться к тому, кому именно оно выдает деньги. В настоящее время 95% российских фильмов в прокате проваливаются, убытки исчисляются миллиардами, и никто не несет ответственности, подчеркнул Шнейдеров.

В свою очередь, кинокритик, историк кино Александр Шпагин рассказал Москве 24, что сейчас он лично находится в процессе производства некоторых картин, в том числе исторических. По его словам, многие создатели "всего боятся", в результате чего любая неоднозначная или парадоксальная фраза "вычеркивается сразу".

"При этом разговоры о страшной цензуре в советское время – миф. Многие фильмы сняты ровно по тем же сценариям, по которым написаны. В "Иване Васильевиче" пару реплик убрали, в "Кавказской пленнице" – одну. Вот и вся цензура, при этом она была косметической", – рассказал эксперт.





Александр Шпагин кинокритик, историк кино Существовали картины, которые лежали на полке, но на пользу кинематографу это не пошло. Такие фильмы триумфально вышли в период перестройки, среди них оказалось много шедевров.

Он согласился с точкой зрения, что контроль над деятельностью тех, кто снимает кино и на свои деньги, все равно ведется. При этом некоторые современные независимые российские фильмы уже лежат на полке: если раньше они еще "просачивались в интернет", то сейчас этого не происходит, заключил Шпагин.

