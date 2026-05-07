07 мая, 12:02

Общество

Ветеринары дали рекомендации по безопасному отдыху с питомцем за городом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Специалисты и ветеринарные врачи приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград" ГБУ "Доринвест" подготовили рекомендации для владельцев животных, собирающихся вместе с питомцами отправиться за город в период второй части майских праздников. Советы размещены на портале мэра и правительства Москвы.

Поскольку здоровье животных занимает приоритетное место, эксперты призывают перед поездкой на дачу на личном авто или электричке особое внимание уделить вакцинации, прежде всего от бешенства.

Дело в том, что даже на загородном участке питомец может встретить таких диких животных, как ежи, мыши, соседские кошки и собаки.

"Перед выездом на природу важно убедиться, что срок действия вакцинации не истек. Мы рекомендуем всегда иметь при себе ветеринарный паспорт или хотя бы его фотографию в телефоне. Это поможет быстрее получить помощь за городом, если она понадобится", – отметил управляющий приюта "Зоорассвет" Сергей Толоконников.

Не менее важным является и проведение обработки любимца от клещей, поскольку именно в мае активизируются иксодовые паукообразные, которые могут быть переносчиками опасных заболеваний. Для этого ветеринары советуют применять комплексную защиту, включая препараты длительного действия, такие как таблетки, а также наружные средства, например капли или ошейники, отпугивающие насекомых. После прогулок необходимо тщательно осматривать шерсть и кожу животного.

Следующим пунктом эксперты назвали наличие ошейника с адресником и актуальным номером телефона владельца на питомце, так как на новом месте даже самые уравновешенные могут растеряться и убежать. В качестве дополнительной безопасности выступает чипирование.

Вместе с тем заранее стоит озаботиться сбором дорожной аптечки, в которой нужно положить перекись водорода, бинт, энтеросгель, антигистаминные препараты и инструмент для удаления клещей.

Специалисты добавляют, что при первом путешествии на дачу питомцу нужно время для адаптации к новым условиям. В связи с этим хозяев призывают в первый день держать собаку на поводке и пройтись с ней по периметру участка. Это поможет ей быстрее привыкнуть.

Для уменьшения стресса нелишним будет взять с собой привычные предметы, например лежанку или игрушку со знакомым запахом.

Еще один момент, который важно мониторить, – состояние любимца в теплую погоду. Так как даже в мае есть риск перегрева, особенно для животных с темной шерстью, на участке должно быть затененное место и постоянный доступ к свежей воде.

В свою очередь, для тех, кто только планирует завести питомца, эксперты советуют обратить внимание на городские приюты. В них содержатся собаки и кошки, которые уже готовы переехать в новый дом. В частности, они прошли необходимые процедуры, включая вакцинацию, стерилизацию и чипирование. Более того, многие из них уже привыкли к прогулкам на поводке и хорошо переносят поездки.

Посещение приютов осуществляется в часы их работы. С собой нужно взять паспорт. Узнать график конкретной организации и выбрать питомца можно в сервисе "Моспитомец" на портале mos.ru.

Ранее стало известно, что в текущем году в Москве откроется более 1 200 временных пунктов бесплатной вакцинации животных против бешенства. Их планируют разместить возле выгульных площадок.

В настоящее время в мегаполисе работают дополнительные временные пункты бесплатной вакцинации. Провести бесплатную процедуру также можно и в госветклиниках столицы.

