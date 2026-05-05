05 мая, 13:59

Зоопсихолог Гладких: плотные шторы помогут питомцам спокойно пережить грозу

Фото: 123RF.com/mrcooking

Задернутые плотные шторы на окнах и наличие укромного места помогут снизить уровень стресса у домашних животных во время грозы. Об этом Москве 24 рассказала зоопсихолог Марианна Гладких.

Ранее синоптики предупредили, что 5, 6 и 7 мая в Москве ожидаются грозы. Они будут сопровождаться кратковременными дождями и ветром, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.

По словам Гладких, если питомец боится грозы, владельцу следует учитывать прогноз погоды и заранее заботиться о создании наиболее комфортных условий для животного во время стихии.

Прежде всего, важно выгулять животное до начала непогоды. В противном случае нахождение вне квартиры станет стрессовой ситуацией.

Дома нужно закрыть плотными шторами все окна, чтобы оградить животное хотя бы от световых эффектов, которые будут усиливать панику и страх. Также необходимо обеспечить питомцу доступ к укромным уголкам, в которых он любит прятаться.
Марианна Гладких
зоопсихолог

Эксперт добавила, что по возможности во время грозы в доме должен присутствовать кто-то из членов семьи, тогда животному будет легче справиться со страхом.

"Однако не надо изо всех сил пытаться как-то успокоить питомца: брать на руки, тискать, жалеть, а также вытаскивать из укромного места. В противном случае можно лишь усилить чувство страха, создать ощущение, что происходит действительно что-то нестандартное, опасное. В целом владельцам важно вести себя максимально спокойно, так как животные очень хорошо считывают эмоции", – подчеркнула Гладких.

Не стоит также включать музыку или белый шум, громко разговаривать, чтобы заглушить раскаты грома. Если это резко изменит привычную домашнюю обстановку, то усилит страх и эмоциональное напряжение у животного, предупредила зоопсихолог.

Плохой идеей окажется и попытка приучать питомца к грозе, включая ему в обычные дни записи раскатов грома. Здесь все индивидуально: кому-то это поможет, но так же высок риск добиться противоположного эффекта: животное начнет бояться еще больше и даже при обычном дожде со страхом станет ждать звуков грозы.
Марианна Гладких
зоопсихолог

Если гроза каждый раз вызывает у животного слишком бурную реакцию, вплоть до обмороков, важно обратиться к специалисту. Он подберет мягкие успокаивающие средства, которые будут сглаживать остроту восприятия, посоветовала Гладких.

Ранее зоопсихолог, хирург Донской государственной ветклиники Наталья Левченко рассказала, как отучить кошку будить хозяев по ночам. Она отметила, что животные делают это из-за скуки, поэтому важно обогащать домашнее пространство, чтобы питомцы могли себя развлечь.

