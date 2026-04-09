Эксперт Левченко посоветовала создать укрытие для питомца на время ремонта в квартире

09 апреля, 19:19

Зоопсихолог объяснила, как снизить стресс у питомцев во время ремонта в квартире

Фото: 123RF.com/yganko

Укромное место и частое общение с хозяином помогут питомцу пережить шумный ремонт в квартире. Об этом Москве 24 рассказала зоопсихолог, хирург Донской государственной ветклиники Наталья Левченко.

По ее словам, ремонт обычно становится одним из самых тяжелых событий в жизни домашнего животного: ему приходится привыкать к шумам, новым запахам и, возможно, присутствию незнакомых.

"Поэтому, если есть возможность увезти питомца на данный период в другое жилье, стоит это сделать. Но опять же только в том случае, когда животное в целом нормально переживает переезды и уже знает место, в которое отправляется. В противном случае кардинальная смена обстановки может стать еще большим стрессом", – предупредила эксперт.

Если зверь все же останется в ремонтируемой квартире, важно обустроить ему место в самом дальнем помещении от комнаты, где будут проходить работы. Кстати, в теплое время года идеально для этого может подойти застекленный балкон, отметила Левченко.

Важно создать питомцу что-то похожее на небольшой домик, норку: возможно, это будет коробка или клетка, накрытая темной тканью. В таком уютном темном пространстве животному будет проще чувствовать себя в безопасности.
Наталья Левченко
зоопсихолог, хирург Донской государственной ветклиники

При этом кошкам важно, чтобы укрытие располагалось примерно на уровне человеческого роста: они от природы чувствуют себя комфортнее на высоте. Поэтому в стрессовых ситуациях стараются забраться на дерево, шкаф и так далее, пояснила ветеринар.

Некоторым животным, очень тактильным, любящим взаимодействовать с хозяином, будет легче пережить стрессовый период, если им начнут уделять больше внимания. Однако необщительных по природе питомцев в этот момент лучше лишний раз не трогать и позволить просто побыть в одиночестве в своем укрытии, отметила эксперт.

"Что касается успокоительных, то в них есть смысл только в случае, когда у животного действительно очень лабильная психика и оно чрезмерно эмоционально реагирует на все внешние раздражители. Если же питомец достаточно адаптивен, спокоен, нет смысла лишний раз принимать какие-то препараты", – подчеркнула Левченко.

В любом случае только врач должен выписать успокоительные: при необходимости он подберет подходящий препарат с учетом состояния животного, рассчитает верную дозировку и длительность приема, заключила специалист.

Ранее врач-ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков напомнил, что у собак очень чувствительное обоняние, поэтому они могут неадекватно отреагировать на гостя, от которого резко пахнет. Например, звери не любят активный запах парфюма, алкоголя и лакокрасочных материалов.

Трошина Любовь

