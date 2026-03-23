Эксперт Левченко: активные вечерние игры отучат кошку будить хозяев ночью

Фото: 123RF.com/zhennyzhenny

Активные игры в вечернее время и кормушка с таймером помогут отучить кошку будить хозяина по ночам. Об этом Москве 24 рассказала зоопсихолог, хирург Донской государственной ветклиники Наталья Левченко.

Кошки по природе являются ночными животными, поэтому не удивительно, что их активность начинается, когда все спят, отметила эксперт.

При этом питомцы будят хозяев из-за скуки, поэтому важно обогащать домашнее пространство, чтобы животному было, чем себя развлечь. В этом плане помогут игрушки и когтеточки: стоит присмотреться, что особенно занимает животное.





Наталья Левченко зоопсихолог, хирург Донской государственной ветклиники В моей практике был случай, когда кошка регулярно будила хозяина перед рассветом, чтобы он просто открыл ей штору и она смогла залезть на подоконник. Когда занавеску начали регулярно оставлять приоткрытой с вечера, проблема решилась сама собой. Поэтому важно наблюдать за питомцами, чтобы лучше разобраться в их потребностях.

Кроме того, нужно больше нагружать кошку в вечернее время. Можно специально разбудить ее и заставить поиграть, побегать: это увеличивает вероятность того, что ночью питомец будет долго отдыхать, отметила Левченко.

"Еще ни в коем случае нельзя закреплять нежелательное поведение. То есть, если кошка пытается разбудить ночью, не надо вскакивать и пытаться поиграть с ней или покормить. Иначе она будет ожидать такой реакции каждый раз. Лучше всего попытаться просто не реагировать, а чтобы не переживать, что питомец голодный, поставить в доме автоматическую кормушку с таймером", – отметила зоопсихолог.

Помимо этого, эксперт посоветовала не проявлять агрессию по отношению к кошке: брызгать в нее водой из пульверизатора, ругаться, сталкивать с кровати. В этом случае питомец снова получит то, чего добивался: реакции хозяина, пусть даже и негативной, пояснила Левченко.

Ранее заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская напомнила, что животные тоже могут страдать от аллергии из-за сезонного цветения. Однако у питомцев она больше проявляется не чиханием и выделениями из носа, а кожными реакциями: зудом, дерматитом.

