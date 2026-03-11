Форма поиска по сайту

11 марта, 13:26

Общество
Ветеринар Земская: собаки-брахицефалы наиболее предрасположены к весенней аллергии

Ветеринар рассказала, как помочь питомцу пережить весеннюю аллергию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Витаминные добавки и гигиена помогут питомцам легче пережить весеннюю аллергию на пыльцу. Причем особенно проблема актуальна для собак-брахицефалов, рассказала Москве 24 заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская.

Она напомнила, что животные тоже могут страдать от аллергии из-за сезонного цветения. Однако она больше проявляется не чиханием и выделениями из носа, а кожными реакциями: зудом, дерматитом.

"Следовательно, животное начинает активно расчесывать уши, лапы, живот, поэтому зачастую таким образом можно занести инфекцию. В итоге приходится лечить еще и от нагноения на коже", – добавила эксперт.

Собаки в целом предрасположены к аллергии, однако тяжелее всех приходится брахицефалам: из-за особенностей строения морды им сложнее дышать, когда есть отек, отметила ветеринар.

Чтобы питомец легче перенес сезонное цветение, уже сейчас следует начать укреплять его иммунитет: чем он крепче, тем лучше реагирует на внешние раздражители. Помогут добавки с омега-3 жирными кислотами, а также витамин D и антиоксиданты. Но желательно, чтобы их назначил ветеринар.
Вера Земская
заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой

Как только владелец заподозрил аллергические проявления у питомца, надо как можно скорее показать его специалисту. Во-первых, важно понять, не вызвана ли такая симптоматика другими причинами, поэтому следует собрать анамнез и сделать анализ крови. Во-вторых, не стоит заниматься самолечением: использование человеческих антигистаминных может быть смертельным для питомца, поэтому очень важно знать правильную дозировку, предупредила Земская.

"До похода к ветеринару надо стараться ограничивать контакт животного с аллергеном. Для этого дома следует держать окна закрытыми, а для прогулок выбирать утренние часы, когда на улице меньше людей, машин, а соответственно, и движения, которое способствует поднятию осевшей на предметах пыльцы", – посоветовала эксперт.

После нужно обязательно помыть животное, заключила Земская.

Ранее ветеринарный врач Советской ветклиники Юлия Романова напомнила о процедурах, которые необходимо провести питомцам весной. Животным, находящимся на натуральном питании, следует дать курс витаминных комплексов, чтобы звери легче пережили сезонную линьку.

Трошина Любовь

животныеобществоэксклюзив

