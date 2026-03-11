Форма поиска по сайту

11 марта, 15:30

Экономика

ЦБ заявил, что резкое снижение ставки до 3% приведет к гиперинфляции в России

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Резкое снижение ключевой ставки до 3% может стать причиной сокращения ВВП, а также роста инфляции до 20% и даже выше. Это следует из исследования сотрудников департамента исследований и прогнозирования и департамента денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России.

В ЦБ рассказали, что сильное смягчение ДКП представляет большие риски для экономики страны. Уточняется, что мягкая ДКП является "ошибкой политики", которая может возникнуть как из-за неправильных подходов к ее реализации, так и вследствие давления на Центральный банк.

Если резко снизить ключевую ставку до 3% и оставить ее на этом уровне, сначала она действительно сможет поддержать экономику. Однако высокие темпы роста экономики, которые возникнут в этом случае, будут неустойчивыми. Примерно через три года динамика ВПП пойдет на спад и отойдет от траектории сбалансированного роста.

Гиперинфляция же может возникнуть из-за того, что мягкая ДКП стимулирует рост спроса темпами, которые превышают возможности наращивания предложения. В итоге это приводит к перегреву экономики и возрастанию инфляционного давления.

Отмечается, что инфляционные ожидания бизнеса и населения становятся более адаптивными, а также повышаются "риски гиперадаптивности" к ситуации. Ожидания формируются исходя из предыдущей и нынешней инфляции, поэтому они будут высокими в случае повышения ее показателей. Это приводит к ускорению раскручивания инфляционной спирали, что и становится причиной гиперинфляции. По мнению экспертов, при такой слишком мягкой ДКП инфляция может оказаться на уровне 20% уже через 2 года. Через 3 года она приблизится к отметке в 40%, а через 7 лет дойдет до 100%.

Эксперты ЦБ представили и второй сценарий, при котором ставка будет равна уровню инфляции и повышаться вместе с ним. Получится, что реальная ставка в этом случае будет равна нулю.

В таком случае цены будут расти немного медленнее. ВВП также начнет снижаться, но более медленными темпами. Тогда через 2 года инфляция вырастет с 6 до 10%, а через 4 – до 15%. Спустя 3 года ВВП будет ниже траектории сбалансированного роста, хоть и не так значительно, как в первом сценарии. Все это также негативно скажется на доверии к Банку России, заключили эксперты.

Ранее у Центробанка появилась уверенность в возможности продолжать снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях. При этом регулятор отметил, что для устойчивого возвращения инфляции к целевому уровню в следующем году может понадобиться более высокая средняя ключевая ставка, чем ожидалось. Несмотря на влияние сезонных и разовых факторов на статистику, возможность снизить ключевую ставку сохраняется.

Центробанк РФ может снизить ключевую ставку до 13–14% к концу 2026 года

