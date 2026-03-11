Bloomberg: 25 супертанкеров направились к нефтяному терминалу в Красном море

Фото: 123RF.com/surz

Флотилия из 25 супертанкеров направилась к терминалу по распределению нефти Саудовской Аравии в Красном море. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Bloomberg.

Суда смогут загрузить 50 миллионов баррелей нефти для экспорта на мировой рынок. Саудовская Аравия планирует использовать этот терминал, чтобы частично восстановить экспорт нефти в обход Ормузского пролива, перекрытого из-за кризиса вокруг Ирана, пояснили журналисты.

Однако в материале уточняется, что из порта Янба в Красном море возможно экспортировать только один сорт нефти – Arab Light.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

На фоне случившегося Иран закрыл Ормузский пролив для прохода кораблей. Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал открыть туда доступ любой стране, которая выдворит со своей территории американских и израильских послов.

СМИ также писали, что разведсообщество Штатов получило информацию о том, что Иран якобы начал ставить мины в проливе. Позже глава Белого дома Дональд Трамп сказал, что американские ВС уничтожили 10 неактивных заградительных катеров и кораблей для минирования.