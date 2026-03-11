Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 17:26

Политика
Главная / Новости /

Bloomberg: 25 супертанкеров направились к нефтяному терминалу в Красном море

25 супертанкеров направились к нефтяному терминалу в Красном море

Фото: 123RF.com/surz

Флотилия из 25 супертанкеров направилась к терминалу по распределению нефти Саудовской Аравии в Красном море. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Bloomberg.

Суда смогут загрузить 50 миллионов баррелей нефти для экспорта на мировой рынок. Саудовская Аравия планирует использовать этот терминал, чтобы частично восстановить экспорт нефти в обход Ормузского пролива, перекрытого из-за кризиса вокруг Ирана, пояснили журналисты.

Однако в материале уточняется, что из порта Янба в Красном море возможно экспортировать только один сорт нефти – Arab Light.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

На фоне случившегося Иран закрыл Ормузский пролив для прохода кораблей. Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал открыть туда доступ любой стране, которая выдворит со своей территории американских и израильских послов.

СМИ также писали, что разведсообщество Штатов получило информацию о том, что Иран якобы начал ставить мины в проливе. Позже глава Белого дома Дональд Трамп сказал, что американские ВС уничтожили 10 неактивных заградительных катеров и кораблей для минирования.

"Деньги 24": стоимость нефти может превысить 200 долларов из-за ближневосточного конфликта

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

Почему с россиян потребовали налог за льготный автокредит?

ФНС квалифицировала экономию на процентах как материальную выгоду

Эксперты уверены: это информационный вброс, который базируется на существующем правовом инструменте

Читать
закрыть

Как выбрать летние шины в 2026 году?

Эксперты советуют рассмотреть шины российских производителей

Для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства покрышек

Читать
закрыть

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика