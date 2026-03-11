Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 15:18

Происшествия

Тайский сухогруз загорелся после атаки в Ормузском проливе

Фото: 123RF.соm/smit

Тайский сухогруз Mayuree Naree подвергся удару с воздуха во время прохода через Ормузский пролив и загорелся. Об этом сообщил представитель Военно-морских сил Таиланда контр-адмирал Пхарат Раттаначайяпхан.

По его словам, балкер водоизмещением около 30 тысяч тонн утром 11 марта вышел из порта Халифа. Во время прохода через пролив судно подверглось атаке с воздуха, после чего в кормовой части начался сильный пожар.

Оперативный центр ВМС Таиланда после получения информации об атаке связался с ВМС Омана и посольством Таиланда в стране для организации поисково-спасательной операции.

К настоящему моменту спасены 20 моряков. Их доставили на территорию Омана для обеспечения безопасности. Поиски еще 3 членов экипажа продолжаются. Источник и причины атаки пока не установлены.

В Военно-морских силах Таиланда отметили, что продолжают контролировать ситуацию и координировать операцию по спасению экипажа.

Ранее два судна были поражены неизвестными снарядами в Ормузском проливе. На борту грузового судна после удара начался пожар, аналогичная ситуация сложилась и на борту другого корабля.

Ормузский пролив оказался закрыт после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. 28 февраля Израиль и США нанесли удары по Ирану, Тегеран ответил атаками по Тель-Авиву и американским базам в регионе.

Позже Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал открыть доступ к проливу тем государствам, которые выдворят со своей территории послов США и Израиля. Тем временем Вашингтон заявил, что Иран якобы начал устанавливать мины в Ормузском проливе

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
происшествияпожарполитиказа рубежом

Главное

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

Почему с россиян потребовали налог за льготный автокредит?

ФНС квалифицировала экономию на процентах как материальную выгоду

Эксперты уверены: это информационный вброс, который базируется на существующем правовом инструменте

Читать
закрыть

Как выбрать летние шины в 2026 году?

Эксперты советуют рассмотреть шины российских производителей

Для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства покрышек

Читать
закрыть

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика