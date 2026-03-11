Тайский сухогруз загорелся после атаки в Ормузском проливе

Фото: 123RF.соm/smit

Тайский сухогруз Mayuree Naree подвергся удару с воздуха во время прохода через Ормузский пролив и загорелся. Об этом сообщил представитель Военно-морских сил Таиланда контр-адмирал Пхарат Раттаначайяпхан.

По его словам, балкер водоизмещением около 30 тысяч тонн утром 11 марта вышел из порта Халифа. Во время прохода через пролив судно подверглось атаке с воздуха, после чего в кормовой части начался сильный пожар.

Оперативный центр ВМС Таиланда после получения информации об атаке связался с ВМС Омана и посольством Таиланда в стране для организации поисково-спасательной операции.

К настоящему моменту спасены 20 моряков. Их доставили на территорию Омана для обеспечения безопасности. Поиски еще 3 членов экипажа продолжаются. Источник и причины атаки пока не установлены.

В Военно-морских силах Таиланда отметили, что продолжают контролировать ситуацию и координировать операцию по спасению экипажа.

Ранее два судна были поражены неизвестными снарядами в Ормузском проливе. На борту грузового судна после удара начался пожар, аналогичная ситуация сложилась и на борту другого корабля.

Ормузский пролив оказался закрыт после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. 28 февраля Израиль и США нанесли удары по Ирану, Тегеран ответил атаками по Тель-Авиву и американским базам в регионе.

Позже Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал открыть доступ к проливу тем государствам, которые выдворят со своей территории послов США и Израиля. Тем временем Вашингтон заявил, что Иран якобы начал устанавливать мины в Ормузском проливе