Marinetraffic: танкеры и сухогрузы направились в Ормузский пролив

Фото: depositphotos/PantherMediaSeller

Танкеры и сухогрузы направились в Ормузский пролив. Об этом сообщает RT со ссылкой на Marinetraffic.

По информации портала, нефтяные танкеры Neon, Elite, Genesis Alpha и сухогрузы идут в пролив со скоростью 9,5–10 узлов в час.

Пролив оказался закрыт после американо-израильских ударов по Ирану 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив и базы Соединенных Штатов в регионе.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал дать доступ к проливу любой стране, которая выдворит со своей территории послов США и Израиля.

Как подчеркнул Владимир Путин, в настоящее время маршрут поставок нефти через Ормузский пролив фактически закрыт. В 2025 году через него шла почти треть мирового морского экспорта нефти – около 14 миллионов баррелей в сутки.