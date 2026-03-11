Форма поиска по сайту

11 марта, 09:41

Безопасность

Россиян предупредили о схеме мошенников с QR-кодами о якобы неуплаченных налогах

Фото: depositphotos/yekophotostudio

Мошенники рассылают электронные письма от имени Федеральной налоговой службы (ФНС) России с сообщениями о якобы имеющейся налоговой задолженности. Об этом сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В письмах гражданам предлагают срочно оплатить неуплаченный налог, перейдя по размещенному в сообщении QR-коду. Однако он может вести на фишинговый сайт, замаскированный под государственный сервис. На такой странице пользователя просят ввести номер телефона, паспортные данные и реквизиты банковской карты.

МВД рекомендовало проверять информацию о налогах только через личный кабинет на официальном сайте ФНС, не переходить по QR-кодам из писем от неизвестных отправителей и не вводить персональные и банковские данные на непроверенных интернет-страницах.

Ранее сообщалось, что аферисты разработали новый двухэтапный сценарий обмана, связанный с продажей биологически активных добавок (БАД). Сначала пожилому человеку поступает звонок от лжепродавца, который настойчиво предлагает приобрести БАД. Если пенсионер соглашается, оформляет заказ и получает товар, в дело вступает его подельник.

безопасность

