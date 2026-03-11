Форма поиска по сайту

11 марта, 10:03

Общество

Около 370 тысяч детей в Москве посещают технические кружки

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В Москве работает почти 20 тысяч кружков технической направленности для школьников и студентов колледжей, их посещают около 370 тысяч детей. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее данным, всего различные кружки и секции в городе посещают более 1,5 миллиона школьников и студентов колледжей, при этом почти четверть из них выбирают технические направления. За последние 5 лет число таких участников увеличилось на 15%.

"Москва строит гибкую образовательную систему, в которой каждый ребенок может развивать свои интересы в рамках хобби, а затем при желании использовать их для построения карьеры. В ответ на спрос растет и число технических секций", – отметила Ракова.

В кружках дети учатся проектировать авиационные, ракетные и судоходные модели, создавать беспилотные летательные аппараты, работать с программами для проектирования и 3D-принтерами, а также изучают схемы и чертежи.

По инженерному направлению школьникам доступны более 3,3 тысячи секций, их число увеличилось почти на четверть за год. Помимо технических навыков, программы также помогают развивать критическое мышление, командную работу и способность находить нестандартные решения.

Как ранее отмечал Сергей Собянин, более 90% выпускников инженерных классов поступают в ведущие вузы страны, среди которых Московский физико‑технический институт, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" и Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ".

Между тем число IT-кружков, работающих в Москве, за последние 5 лет выросло в 3,5 раза. Сейчас в городе функционирует почти 5 тысяч таких организаций. Для детей доступны занятия по робототехнике, 3D-моделированию, программированию и другие.

