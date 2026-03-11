Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 14:45

Спорт

Лыжник Голубков посвятил России и Путину золото Паралимпиады

Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Лыжник Иван Голубков, завоевавший золото Паралимпиады в гонке на 10 километров сидя, посвятил победу России и Владимиру Путину. Об этом он рассказал журналистам.

Награду Голубков также посвятил всем спортсменам, тренирующимся под руководством Ирины Громовой.

В гонке 30-летний Голубков показал результат в 24 минуты 5,8 секунды. Для сборной России это золото стало третьим на Паралимпиаде. Вторым к финишу пришел китаец Мао Чжунъу. Бронзу получил его соотечественник Чжэн Пэн.

Голубков – 30-летний шестикратный чемпион мира и девятикратный обладатель Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону.

В Паралимпиаде, которая завершится 15 марта, участвуют шесть российских атлетов. Они впервые за 12 лет выступают с национальной символикой.

Лыжник Голубков принес сборной России еще одно паралимпийское золото

Читайте также


спорт

Главное

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

Почему с россиян потребовали налог за льготный автокредит?

ФНС квалифицировала экономию на процентах как материальную выгоду

Эксперты уверены: это информационный вброс, который базируется на существующем правовом инструменте

Читать
закрыть

Как выбрать летние шины в 2026 году?

Эксперты советуют рассмотреть шины российских производителей

Для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства покрышек

Читать
закрыть

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика