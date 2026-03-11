Лыжник Голубков посвятил России и Путину золото Паралимпиады

Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Лыжник Иван Голубков, завоевавший золото Паралимпиады в гонке на 10 километров сидя, посвятил победу России и Владимиру Путину. Об этом он рассказал журналистам.

Награду Голубков также посвятил всем спортсменам, тренирующимся под руководством Ирины Громовой.

В гонке 30-летний Голубков показал результат в 24 минуты 5,8 секунды. Для сборной России это золото стало третьим на Паралимпиаде. Вторым к финишу пришел китаец Мао Чжунъу. Бронзу получил его соотечественник Чжэн Пэн.

Голубков – 30-летний шестикратный чемпион мира и девятикратный обладатель Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону.

В Паралимпиаде, которая завершится 15 марта, участвуют шесть российских атлетов. Они впервые за 12 лет выступают с национальной символикой.

