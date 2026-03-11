Форма поиска по сайту

11 марта, 13:02

Спорт

Российский лыжник Голубков выиграл золото в гонке на 10 км на Паралимпиаде

Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков

Российский лыжник Иван Голубков выиграл золотую медаль в гонке на 10 километров сидя на Паралимпийских играх в Италии.

Он показал результат 24 минуты 5,8 секунды. Для сборной России это золото стало третьим на Паралимпиаде.

Вторым к финишу пришел китаец Мао Чжунъу с результатом 24 минуты 22,1 секунды. Бронзу получил его соотечественник Чжэн Пэн (24 минуты 24,5 секунды).

Ранее горнолыжница Варвара Ворончихина заняла первое место в супергиганте на Паралимпиаде. Она прошла весь маршрут в классе LW 6/8-2 за 1 минуту 15,60 секунды. Серебро завоевала представительница Франции Орели Ришар, а на третьем месте была шведка Эбба Орше.

Благодаря этой победе российский гимн прозвучал на Паралимпиаде впервые с 2014 года.

Вторую золотую медаль российской сборной принесла лыжница Анастасия Багиян, победив в спринте. Она показала результат 3 минуты 16,1 секунды. Следующей стала немка Леони Мария Вальтер (3 минуты 24,7 секунды), а третьей – еще одна немка Линн Кацмайер (3 минуты 25,3 секунды).

Паралимпийские игры в Италии проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие 6 россиян.

Лыжник Голубков принес сборной России еще одно паралимпийское золото

