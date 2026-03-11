Иваны смогут бесплатно посетить "Городскую ферму" ВДНХ 13 марта

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

"Городская ферма" на ВДНХ приглашает Иванов бесплатно посетить площадку в пятницу, 13 марта, в честь дня рождения своего питомца – козла Ивана. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.

Для бесплатного прохода нужно предъявить паспорт или свидетельство о рождении. Для всех, кто придет с рожками, – скидка 30%. В программе также есть различные мастер-классы.

Ранее сообщалось, что зрители онлайн-трансляции из Московского зоопарка могут принять участие в новой викторине о пумах. Участникам предстоит понаблюдать за самцом пумы и прочитать интересные факты об этих животных.

Викторина включает 8 вопросов, которые касаются как особенностей внешнего вида, так и условий содержания в Московском зоопарке. Отдельные вопросы касаются и героя эфира.