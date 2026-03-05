Детеныш макаки Панч из японского зоопарка стал героем компьютерной игры

Фото: Getty Images/David Mareuil

Осиротевший детеныш макаки по кличке Панч из зоопарка японского города Итикава, завоевавший популярность в соцсетях, стал героем компьютерной игры. Об этом пишет РИА Новости.

В бесплатной браузерной игре Zoo Fighter пользователи управляют Панчем, который должен отбиваться от нападающих обезьян. Персонаж изображен с мягкой игрушкой-орангутаном – такой же игрушкой, которая стала примату заменой матери и с которой он не расстается.

По сюжету игроку необходимо отразить атаки 100 противников. После этого герой достигает безопасного убежища – виртуального заповедника.

На сайте игры говорится, что проект является "признанием в любви всем животным, которые отбывают свой срок в зоопарках", и призывает уделять больше внимания благополучию животных и преимуществам природных убежищ для приматов.

Детеныш японской макаки Панч стал известен пользователям Сети по всему миру в начале февраля. Он родился в июле 2025 года. Мать отказалась от него. В январе 2026-го его переселили в вольер к сородичам, однако другие макаки повели себя враждебно по отношению к Панчу.

Обезьяны либо сторонились его, либо отталкивали, когда он пытался подойти к ним, и даже задирали его. При малейшей угрозе детеныш бежал к своей плюшевой "маме" и обнимал ее.

