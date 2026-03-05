Форма поиска по сайту

05 марта, 10:32

В мире
IHA: в Анталье появились опасные медузы-кочевники

В Анталье появились опасные медузы-кочевники

Фото: depositphotos/dovapi

На берегах турецкого курорта Анталья появились опасные медузы-кочевники (Rhopilema nomadica). Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на агентство IHA.

Этот вид может весить до 10 килограммов, а щупальца таких медуз достигают 1,5 метра в длину.

Как рассказал научный сотрудник университета Акдениз Мехмет Гекоглу, медузы-кочевники попали в Средиземное море через Суэцкий канал и движутся на запад. Из-за сильного ветра их большое количество скопилось в Анталийском заливе.

По прогнозам ученого, угроза сохранится до июня. Купающимся рекомендуется избегать контакта с этими медузами.

В январе Венеция столкнулась с беспрецедентным нашествием медуз-каннибалов. Речь идет о Mnemiopsis leidyi, которые также называются "гребневик бородавчатый" или "морской грецкий орех". Ученые отмечали, что их нашествию способствовало изменение климата. При этом в дальнейшем для гребневика могут создаваться все более благоприятные условия.

