30 января, 17:44

В мире
Daily Mail: Венеция "погрузилась в хаос" из-за нашествия медуз-каннибалов

Фото: ТАСС/imago stock&people

Венеция "погрузилась в хаос" из-за беспрецедентного нашествия медуз-каннибалов, сообщает aif.ru со ссылкой на Daily Mail.

По данным экспертов, Венецианская лагуна заполнена Mnemiopsis leidyi, которые также называются "гребневик бородавчатый" или "морской грецкий орех". Медузы забивают рыболовные сети и едят морских обителей, при этом они могут угрожать и людям. Помимо этого, эти животные поедают собственных детенышей.

Вместе с тем медузы наносят урон Адриатической рыбной промышленности. В частности, резко сократился доход рыбаков, которые выживали за счет продажи морепродуктов. В настоящий момент проблему пытаются решить власти Италии.

Ученые из Падуанского университета и Национального института океанографии и прикладной геофизики страны отметили, что нашествию способствовало изменение климата. При этом в дальнейшем для гребневика могут создаваться все более благоприятные условия, что может привести к увеличению его численности и повышению риска воздействия на всю экосистему лагуны.

Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников рассказал, что купание на курортных пляжах становится все менее комфортным и безопасным из-за изменения климата и ухудшения экологии.

Он подчеркнул, что сейчас идет постепенный переход к оборудованию бассейнов в приморской зоне. Эксперт привел в пример тропические курорты в Индокитае, где появляется все больше бассейнов с морской водой.

