Океанолог Сапожников: купание на курортных пляжах становится все менее безопасным

Фото: 123RF/gianms91

Купание на курортных пляжах становится все менее комфортным и безопасным из-за изменения климата и ухудшения экологии. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников.

По мнению эксперта, люди будут все чаще выбирать для отдыха бассейны с видом на море.

"Вообще мы постепенно движемся к тому, что в скором времени что в Египте, что в Анапе, Геленджике или в любом другом месте будет выгоднее, спокойнее и лучше для здоровья купаться в бассейне на территории отеля", – приводит слова Сапожникова РИА Новости.

Он подчеркнул, что сейчас идет постепенный переход к оборудованию бассейнов в приморской зоне. Эксперт привел в пример тропические курорты в Индокитае, где появляется все больше бассейнов с морской водой.

Как считает Сапожников, такой вид отдыха лучше, чем плавать у моря с риском "быть облизанным" щупальцами ядовитой медузы.

Ранее несколько пляжей Египта закрывались из-за нашествия акул. Морских хищников заметили в акватории Хургады и в районе Макади. По данным СМИ, в Макади запретили купаться на территориях почти 10 гостиничных комплексов.

Кроме того, 8-летний мальчик из России получил сильнейшие ожоги правой ноги из-за нападения португальского кораблика в Таиланде. Биолог Вениамин Голубитченко пояснил, что данный вид является одним из самых опасных видов медуз и смертельно опасен.