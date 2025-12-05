Форма поиска по сайту

05 декабря, 12:54

Политика

Экс-замглавы МО Иванов заявил, что не понимает сути иска об изъятии имущества

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов заявил в суде по видео-конференц-связи из СИЗО, что не понимает сути иска Генпрокуратуры России об изъятии его имущества и не имеет доступа к документам.

"Я впервые участвую в рассмотрении дела и доступа к материалам не имею, иск очень объемный и касается имущества других лиц в том числе. В связи с этим мне непонятно, какие именно вопросы истец имеет ко мне, мне непонятно, как квалифицировать этот иск", – передает слова Иванова РИА Новости.

Ответчиками по иску ГП выступают сам экс-замглавы Минобороны, бывшая супруга Светлана Захарова, отец Вадим Иванов, гражданская жена Мария Китаева, доверенное лицо Сергей Бородин, его водитель Андрей Петров, а также ООО "Дворянское гнездо", ООО "Гермес-Техно", ООО "Волжский берег", ООО "Агрокомплекс Русское Село", ООО "Гринэнерджи".

Экс-замминистра задержали по подозрению в получении взятки в 2024 году. По словам правоохранителей, он вступил в сговор с третьими лицами для получения взяток за оказание услуг имущественного характера во время подрядных и субподрядных работ для нужд МО.

Затем Иванову предъявили новое обвинение в растрате порядка 200 миллионов рублей при покупке паромов для Керченской переправы, а также хищении у банка "Интеркоммерц" более 3,2 миллиарда рублей.

Спустя время против экс-замминистра возбудили еще одно уголовное дело о получении взятки в 152 миллиона рублей. Мосгорсуд приговорил его к 13 годам лишения свободы.

В конце ноября 2025 года суд объявил Иванова банкротом и инициировал процедуру реализации его имущества.

Экс-замминистра обороны Тимура Иванова осудили на 13 лет по делу о растрате

