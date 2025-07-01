Экс-замминистра обороны Иванов приговорен к 13 годам колонии

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Мосгорсуд приговорил экс-замминистра обороны Тимура Иванова к 13 годам колонии общего режима после рассмотрения дела о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 миллиарда рублей из банка "Интеркоммерц". Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Кроме того, Иванову назначен штраф в размере 100 миллионов рублей. Также было принято решение лишить экс-замминистра обороны права занимать административные должности сроком на 4 года и назначить 2 года ограничения свободы.

Помимо этого, суд лишил Иванова всех госнаград, в том числе орденов "За заслуги перед Отечеством" третьей и четвертой степеней. Все арестованные ранее активы и недвижимость экс-замминистра обороны были взысканы в доход государства. По предварительным данным, следствие изъяло у него 58 миллионов рублей, дома, а также 2,5 миллиона рублей, евро и доллары, которые были найдены на рабочем месте.

В свою очередь, адвокат Иванова Денис Балуев заявил в беседе с агентством, что планирует подать апелляцию на решение суда. Он также объяснил, почему его подзащитный, который ранее не признавал свою вину по этому делу, с улыбкой отреагировал на приговор.

"Настроение у него бодрое", – добавил юрист.

Во время заседания был также вынесен приговор второму фигуранту дела о растрате и выводе средств, которым является бывший подчиненный экс-замминистра обороны Антон Филатов. Ему назначили 12,5 года колонии и штраф в размере 25 миллионов рублей. Кроме того, суд изъял в пользу государства все его имущество и активы.

При этом суд засчитал в срок наказания время, которое Филатов и Иванов провели как под домашним арестом, так и под стражей. Также были удовлетворены иски потерпевших на сумму свыше 4,1 миллиарда рублей. Таким образом, Главное управление обустройства войск (ГУОВ) получит 216 674 489 рублей в счет возмещения ущерба, а Агентство по страхованию вкладов – 3 920 352 726 рублей.

Иванов, курировавший в Минобороны России работу военно-строительного комплекса, был задержан в конце апреля 2024 года. Его арестовали. Свою вину он не признал и отказался сотрудничать со следствием.

По версии правоохранителей, Иванов вступил в сговор с третьими лицами и объединился с ними для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства. Во время расследования дела он был уволен с должности по причине утраты доверия.

Суд также арестовал предпринимателя Сергея Бородина и главу компании "Олимпситистрой" Александра Фомина. Последнего обвинили в даче взятки и растрате. Свою вину Фомин не признал, однако через некоторое время начал сотрудничать со следствием.

