Банк потребовал начать процедуру банкротства в отношении экс-замглавы МО Иванова

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ПАО "Банк ПСБ" подало заявление в суд о начале процедуры банкротства бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова, обвиняемого в крупной растрате. Об этом сообщает ТАСС.

"Заявление <…> зарегистрировано в картотеке суда. Решение по нему пока не принято, как и по назначению даты первых слушаний", – говорится в сообщении.

Один из адвокатов Иванова Денис Балуев подтвердил планы банка начать процедуру банкротства. По его словам, это связано с обеспечительными мерами, наложенными в том числе на арестованные активы и недвижимость Иванова и его семьи.

"Недвижимость в Раздорах (коттеджный поселок в Московской области. – Прим. ред.) – дом с участком – куплены в кредит, под залог другой квартиры, на Поварской. Из-за ареста всего имущества и счетов этот кредит перестал обслуживаться", – пояснил собеседник агентства.

Арест был наложен вскоре после возбуждения первого уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Кроме того, были арестованы 23 автомобиля, 11 земельных участков, катер, объекты недвижимости и банковские счета.

Экс-замминистра обороны задержали в конце апреля 2024 года, он курировал в ведомстве работу военно-строительного комплекса.

Позже Иванов был уволен с должности по причине утраты доверия, ему также предъявили обвинение в растрате денежных средств в особо крупном размере.

Спустя время СК объявил об окончании следственных мероприятий. Иванова обвинили в двух растратах в особо крупном размере, а также в легализации средств, принадлежащих банку "Интеркоммерц". Сумма ущерба превысила 4 миллиарда рублей.

В апреле 2025 года Иванову продлили арест до 23 июля. Кроме того, срок содержания под стражей был продлен бизнесмену Александру Фомину и предпринимателю Сергею Бородину, которые также проходят фигурантами по делу. Вместе с тем был задержан бывший замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

