Суд продлил арест экс-замглавы Минобороны Иванову до 23 июля

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Мосгорсуд продлил арест бывшему замглавы Минобороны РФ Тимуру Иванову на три месяца, до 23 июля, по делу о получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление судьи Ирины Вырышевой.

При этом, как отметили адвокаты, защита обжалует решение инстанции.

Кроме того, арест был продлен бизнесмену Александру Фомину и предпринимателю Сергею Бородину. Судебные заседания прошли в закрытом формате.

Иванов, курировавший в Минобороны России работу военно-строительного комплекса, был задержан в конце апреля 2024 года. В конце июня Иванов был уволен с должности замминистра обороны по причине утраты доверия, а в начале октября ему предъявили обвинение в растрате денежных средств в особо крупном размере. При этом Иванов свою вину не признал.

Спустя время СКР объявил экс-заместителю министра обороны об окончании следственных мероприятий. Согласно предъявленному обвинению, Иванову вменяют две растраты, совершенные в особо крупном размере, а также легализацию средств, принадлежащих банку "Интеркоммерц". Общая сумма ущерба составляет свыше 4 миллиардов рублей.

