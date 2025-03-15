ТАСС: бизнесмен Фомин начал сотрудничать со следствием по делу экс-замглавы МО Иванова

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Бизнесмен Александр Фомин, являющийся фигурантом уголовного дела экс-замминистра обороны Тимура Иванова о взяточничестве, изменил свое поведение и начал активно сотрудничать со следствием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Согласно документам, следователи просят Басманный суд Москвы продлить срок ареста Иванову, Фомину и еще одному фигуранту бизнесмену Сергею Бородину на месяц. После этого продление меры пресечения будет уже в компетенции Мосгорсуда.

Как сообщили агентству в правоохранительных органах, в рамках дела были арестованы более 40 расчетных счетов Иванова, которые были открыты в четырех столичных банках. Общая сумма арестованных средств составила свыше 20 миллионов рублей.

По версии следствия, Иванов распределял добытые преступным путем деньги среди своих близких родственников и доверенных лиц, в том числе на расчетные счета отца и матери, а также бывшей супруги и матери своей малолетней дочери.

Сотрудники СК также проверяют Иванова на причастность к совершению иных эпизодов коррупционной деятельности.

Иванов, курировавший в Минобороны России работу военно-строительного комплекса, обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. Его задержали в конце апреля 2024 года.

Спустя время в СИЗО отправили Сергея Бородина, Александра Фомина и экс-подчиненного Иванова Антона Филатова, которого заключили под стражу за растрату.

Иванов был уволен с должности замминистра обороны по причине утраты доверия, затем ему предъявили обвинение в растрате денежных средств в особо крупном размере. Иванов свою вину не признал.

Спустя время СК объявил экс-заместителю министра обороны об окончании следственных мероприятий. Согласно предъявленному обвинению, Иванову вменяют две растраты, совершенные в особо крупном размере, а также легализацию средств, принадлежащих банку "Интеркоммерц". Общая сумма ущерба превышает 4 миллиарда рублей.

Басманный суд в Москве продлил арест Иванову до 23 марта 2025 года.