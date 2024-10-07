СК завершил следственные действия по делу экс-замминистра Иванова о растрате

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Следственный комитет России объявил бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову и стороне защиты об окончании следственных действий по уголовному делу, возбужденному по факту растраты в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Дениса Балуева.

"Только что нам объявили об окончании следственных действий по данному уголовному делу. Иванов вину не признает, считает новое обвинение абсурдным", – рассказал юрист.

По словам Балуева, в ближайшее время Иванов и представители его защиты начнут ознакамливаться с материалами уголовного дела. Затем его направят в Генпрокуратуру, где будет утверждено обвинительное заключение для дальнейшей передачи дела в суд.

Обвинение в растрате денежных средств в особо крупном размере Иванову предъявили 7 октября. Оно связано с хищением у банка "Интеркоммерц" более 3,2 миллиарда рублей с помощью вывода средств на счета иностранных компаний "Туринвест сервисиз лимитед" (Гонконг) и "Фромарк инвестментс лимитед" под видом заключения договоров купли-продажи иностранной валюты, а также с растратой около 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.

При этом бывший замминистра обороны отказался признавать свою вину

Иванова задержали в конце апреля этого года. По версии следствия, он вступил в сговор с третьими лицами с целью получения взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Спустя время в СИЗО отправили Сергея Бородина, Александра Фомина и экс-подчиненного Иванова Антона Филатова, которого заключили под стражу за растрату.

В конце июня Иванов был уволен с должности замминистра обороны РФ по причине утраты доверия.

