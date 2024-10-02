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02 октября, 09:51

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ТАСС: защита экс-замминистра Иванова снова заявила об отсутствии доказательств вины

Защита экс-замминистра Иванова снова заявила об отсутствии доказательств его вины

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Адвокат экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова вновь исключил причастность своего подзащитного к предъявленному обвинению в коррупции, указав в Басманном суде Москвы на голословность следствия и отсутствие доказательств вины. Об этом сказано в материалах дела, передает ТАСС.

Из материалов дела следует, что, несмотря на эти заявления, суд при продлении ареста Иванову проверил обоснованность доводов следствия в причастности экс-замглавы МО РФ и других фигурантов дела к инкриминируемому им преступлению, "что подтверждается показаниями свидетелей и иными материалами дела".

Также суд решил, что смягчение меры пресечения обвиняемым не является эффективным и не будет отвечать публичным интересам.

Иванова задержали в конце апреля 2024 года. По версии следователей, он вступил в сговор с третьими лицами с целью получения взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Спустя время в СИЗО отправили Сергея Бородина, Александра Фомина и экс-подчиненного Иванова Антона Филатова, которого заключили под стражу за растрату.

В конце июня Иванов был уволен с должности замминистра обороны РФ по причине утраты доверия.

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