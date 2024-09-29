РИА Новости: в деле Тимура Иванова нашли Cadillac и раритетный автомобиль

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В деле бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, нашли новые машины – Cadillac и раритетный автомобиль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы и данные регистрационных документов.

Согласно этим документам, Иванов владел Cadillac Escalade 2021 года, а также автомобилем 1967 года выпуска.

Тимура Иванова задержали в конце апреля 2024 года. По версии следователей, он вступил в сговор с третьими лицами с целью получить взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Позже под стражу заключили Сергея Бородина, Александра Фомина и бывшего подчиненного Иванова Антона Филатова, которого арестовали за растрату.

В конце июня Иванов был уволен с должности замминистра обороны РФ из-за утраты доверия.