РИА Новости: замглавы МО РФ Иванов владел автомобилями с номерами за 6 млн рублей

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Арестованный по обвинению во взятке замминистра обороны Тимур Иванов обладал несколькими люксовыми автомобилями, госномера которых стоят более шести миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные налоговой декларации Иванова и баз предпродажной проверки авто.

В декларации указано, что Иванов имел внедорожник Chevrolet Suburban с номерами серии ААА региона 77. Стоимость таких номеров, по данным портала по продаже красивых автомобильных номеров, может составлять от 2,5 до 3 миллионов рублей. Также у Иванова был внедорожник Mercedes-Benz V-класса с номерами серии МММ региона 77. Цена этих номеров превышает 4 миллиона рублей.

Тем не менее информации о том, на какой именно основе (платной или бесплатной) приобрел Иванов номера для своих автомобилей, в базах нет.

О задержании замминистра обороны РФ, который подозревается во взяточничестве, стало известно 23 апреля. Свою вину Иванов не признал. По версии СК, Иванов вступил в сговор с третьими лицами, чтобы получить взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.

Вместе с ним под стражу были заключены Сергей Бородин и Александр Фомин. Через некоторое время суд заключил под стражу бывшего подчиненного Иванова Антона Филатова за растрату.

8 мая Мосгорсуд оставил без изменения постановление московского суда об избрании Иванову меры пресечения в виде ареста.