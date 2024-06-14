СК требует продлить арест замглавы Минобороны РФ Иванову по делу о взятке

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Следователи ходатайствуют о продлении ареста замминистра обороны Тимуру Иванову, которого обвиняют в получении особо крупной взятки. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы, передает ТАСС.

В настоящее время дата слушания по указанному вопросу не запланирована.

О задержании замминистра обороны РФ, который подозревается во взяточничестве, стало известно 23 апреля. Свою вину Иванов не признал. По версии СК, Иванов вступил в сговор с третьими лицами, чтобы получить взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.

Вместе с ним под стражу были заключены Сергей Бородин и Александр Фомин. Через некоторое время суд заключил под стражу бывшего подчиненного Иванова Антона Филатова за растрату.

8 мая Мосгорсуд оставил без изменения постановление московского суда об избрании Иванову меры пресечения в виде ареста.

