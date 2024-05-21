Суд арестовал принадлежавшие замглавы Минобороны РФ Иванову машины и мотоцикл

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Суд арестовал принадлежавшие замминистра обороны РФ Тимуру Иванову две люксовые машины и мотоцикл. Об этом сказано в базе данных, передает РИА Новости.

Так, под арест подпали минивэн Mercedes-Benz V-класса и внедорожник Chevrolet Suburban, которые были задекларированы заместителем министра за 2019 год. Обе машины в феврале прошлого года перешли его экс-супруге, а в апреле она выставила одно из транспортных средств на продажу после аварии.

Кроме того, под арест также подпал спортивный мотоцикл MV Agusta, который Иванов в 2022 году переоформил на своего отца. Это транспортное средство появилось у Иванова, по данным декларации о доходах, в 2019 году.

Ходатайство об аресте имущества в рамках уголовного дела было удовлетворено Басманным судом Москвы 8 мая.

О задержании Иванова, который подозревается во взяточничестве, стало известно 23 апреля. Свою вину замминистра обороны РФ не признал.

По информации следователей, Иванов вступил в заговор с третьими лицами, чтобы получить взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.

Вместе с ним в СИЗО были отправлены еще два фигуранта дела – Сергей Бородин и Александр Фомин. Спустя время суд заключил под стражу бывшего подчиненного Иванова Антона Филатова за растрату.

8 мая Мосгорсуд оставил без изменения постановление московского суда об избрании Иванову меры пресечения в виде ареста. Также, как рассказал адвокат Мусаев, сумма взятки по делу Иванова составляет около 1 миллиарда 125 миллионов рублей.

