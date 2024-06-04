Адвокат Исецкий: замглавы МО Иванову могут вернуть арестованное имущество после суда

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Арестованное имущество замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова могут вернуть ему после вынесения приговора и его вступления в законную силу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Эдуарда Исецкого.

"Снятие ареста с имущества обвиняемого по уголовному делу возможно в двух случаях. В первом случае при вынесении приговора и после вступления его в законную силу, тогда суд отдельно укажет это в тексте приговора", – отметил он.

По словам адвоката, арест также могут снять при доказанном отсутствии сопричастности Иванова к этому имуществу. Исецкий подчеркнул, что по делу могут арестовать и имущество третьих лиц.

"В случае с третьими лицами суд обязуется продлевать арест имущества каждые три месяца, снять данный арест можно, только доказав отсутствие сопричастности обвиняемого к арестованному имуществу этих людей", – уточнил он.

Адвокат добавил, что во время нахождения имущества под арестом обвиняемый не может его продать или подарить.

О задержании Иванова, который подозревается во взяточничестве, стало известно 23 апреля. Свою вину замминистра обороны РФ не признал.

По информации следователей, Иванов вступил в сговор с третьими лицами, чтобы получить взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.

Вместе с ним в СИЗО были отправлены еще два фигуранта дела – Сергей Бородин и Александр Фомин. Спустя время суд заключил под стражу бывшего подчиненного Иванова Антона Филатова за растрату.

8 мая Мосгорсуд оставил без изменения постановление московского суда об избрании Иванову меры пресечения в виде ареста.

