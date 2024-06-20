Иванов уволен с должности замглавы Минобороны РФ из-за утраты доверия

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Тимура Иванова уволили с должности замминистра обороны РФ из-за утраты доверия. Это следует из данных реестра портала Госслужба.

Как написано в реестре, Иванов является лицом, уволенным в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения.

Ранее СМИ сообщали, что Иванов заявил в суде, что больше не является заместителем министра обороны РФ. Однако другие СМИ писали, что он не говорил, что больше не является замминистра обороны. Иванов лишь уточнил, что до этого занимал этот пост.

О задержании Иванова стало известно 23 апреля, свою вину он не признал. По версии СК, он вступил в сговор с третьими лицами, чтобы получить взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.

Вместе с ними под стражу были заключены Сергей Бородин, Александр Фомин и бывший подчиненный Иванова Антон Филатов, последнего арестовали за растрату.