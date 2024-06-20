ТАСС: обвиняемый во взятке Иванов заявил, что больше не является замглавы МО РФ

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Обвиняемый во взятке Тимур Иванов заявил в суде, что больше не является заместителем министра обороны РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала Басманного суда Москвы.

"До задержания я был трудоустроен, занимал должность замминистра обороны, а сейчас не занимаю", – ответил Иванов судье Елене Ленской на вопрос о своем трудоустройстве.

В свою очередь, корреспондент РИА Новости заявил, что Иванов не говорил, что больше не является замминистра обороны. Он лишь уточнил, что до этого занимал этот пост. При этом не утверждал, что сейчас не является замминистра, хотя такую цитату ему приписывают некоторые СМИ.

Кроме того, Басманный суд постановил удовлетворить ходатайство и провести судебное заседание в закрытом режиме, передает корреспондент.

Просьбу удалить публику из зала следователь обосновал опасениями о разглашении данных расследования. Защита Иванова оставила решение вопроса о закрытии заседания на усмотрение суда, уточнили в агентстве.

О задержании замминистра обороны, который подозревается в получении более миллиарда рублей взятки, стало известно 23 апреля. Свою вину Иванов не признал. По версии СК, Иванов вступил в сговор с третьими лицами, чтобы получить взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.

Вместе с ним под стражу были заключены Сергей Бородин и Александр Фомин. Через некоторое время суд заключил под стражу бывшего подчиненного Иванова Антона Филатова за растрату.

8 мая Мосгорсуд оставил без изменения постановление московского суда об избрании Иванову меры пресечения в виде ареста.