Суд Москвы продлил арест бывшего подчиненного экс-замминистра обороны Тимура Иванова

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный суд Москвы продлил арест по делу о растрате до 3 декабря экс-руководителю нескольких подведомственных Минобороны РФ компаний Антону Филатову, который также является бывшим подчиненным экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на суд.

Филатова арестовали в апреле 2024 года. Иванова задержали в том же месяце. По версии следователей, он вступил в сговор с третьими лицами с целью получить взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Позже под стражу заключили Сергея Бородина и Александра Фомина.

В конце июня Иванов был уволен с должности замминистра обороны РФ из-за утраты доверия.

Ранее по делу Иванова арестовали 43 банковских счета, которые были открыты в 3 российских банках, а также особняк в Чистом переулке Москвы, два помещения которого, по версии следствия, были оформлены на предприятие, связанное с экс-замминистра.

По последним данным, ущерб по делу Иванова при строительстве трех кадетских корпусов составил более 2,18 миллиарда рублей.