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РИА Новости: по делу экс-замглавы Минобороны Иванова арестованы 43 банковских счета

По делу экс-замглавы Минобороны Иванова арестованы 43 банковских счета – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Суд в Москве арестовал 43 банковских вклада по делу бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве. Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает РИА Новости.

В решении суда упомянуто 43 вклада, открытые в 3 российских банках. Защита Иванова сообщала, что по делу экс-замминистра обороны были арестованы вклады широкого круга лиц, включая его родителей.

Иванова задержали в конце апреля 2024 года. По версии следователей, он вступил в сговор с третьими лицами, чтобы получить взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Также под стражу были заключены Сергей Бородин, Александр Фомин и экс-подчиненный Иванова Антон Филатов. Последнего арестовали за растрату.

В конце июня Иванова уволили с должности замминистра обороны РФ в связи с утратой доверия.

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