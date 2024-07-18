ТАСС: экс-замглавы МО Иванов отказался от сделки со следствием

02:16Политика
Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV
Бывший замглавы Минобороны Тимур Иванов, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По информации агентства, Иванов настаивает на своей невиновности. Защита экс-чиновника при этом отказалась от каких-либо комментариев, сославшись на подписку о неразглашении тайны предварительного следствия.
Иванова задержали в конце апреля 2024 года, свою вину он не признал. По версии следователей, он вступил в сговор с третьими лицами, чтобы получить взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.
Также под стражу были заключены Сергей Бородин, Александр Фомин и экс-подчиненный Иванова Антон Филатов. Последнего арестовали за растрату.
В конце июня Иванова уволили с должности замминистра обороны РФ в связи с утратой доверия.
Басманный суд продлил арест замминистра обороны Иванову до 23 сентября