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ТАСС: экс-замглавы МО Иванов отказался от сделки со следствием

Экс-замминистра обороны Иванов отказался сотрудничать со следствием

Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV

Бывший замглавы Минобороны Тимур Иванов, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации агентства, Иванов настаивает на своей невиновности. Защита экс-чиновника при этом отказалась от каких-либо комментариев, сославшись на подписку о неразглашении тайны предварительного следствия.

Иванова задержали в конце апреля 2024 года, свою вину он не признал. По версии следователей, он вступил в сговор с третьими лицами, чтобы получить взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Также под стражу были заключены Сергей Бородин, Александр Фомин и экс-подчиненный Иванова Антон Филатов. Последнего арестовали за растрату.

В конце июня Иванова уволили с должности замминистра обороны РФ в связи с утратой доверия.

Басманный суд продлил арест замминистра обороны Иванову до 23 сентября

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