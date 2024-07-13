"Лента.ру": двое приближенных к экс-замглавы МО РФ скончались в один день

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Двое приближенных бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова скончались в один день, заметили в издании "Лента.ру".

Речь идет о 61-летнем главе управления госэкспертизы МО генерал-полковнике Магомеде Хандаеве и 52-летнем бизнесмене Игоре Котельникове. Оба умерли 8 июля.

Так, по утверждению издания, Хандаев был в прямом подчинении у Иванова, затем его допросили как свидетеля и отпустили. Причина смерти не называется.

Предпринимателя Котельникова обвинили в даче взяток, а позже он скончался в столичном СИЗО 4 из-за проблем с сердцем, уверены журналисты. Член СПЧ Ева Меркачева подчеркнула, что он мог умереть из-за условий содержания в карцере. Официально ФСИН случившееся еще не подтвердила, добавили в СМИ.

Иванова задержали в конце апреля 2024 года, свою вину он не признал. По версии следователей, он вступил в сговор с третьими лицами, чтобы получить взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Также под стражу были заключены Сергей Бородин, Александр Фомин и экс-подчиненный Иванова Антон Филатов. Последнего арестовали за растрату.

В конце июня Иванова уволили с должности замминистра обороны РФ в связи с утратой доверия.

