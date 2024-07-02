ТАСС: вменяемая экс-замглавы МО Иванову сумма взятки составляет более 1 млрд руб

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Вменяемая бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову сумма взятки составляет 1 миллиард 185 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Во время предварительного следствия установлено, что офицер, другие фигуранты и неустановленные лица, действуя группой, в период примерно с 24 октября 2018 года по 31 декабря 2023-го получили от соучредителя ООО "Олимпситистрой" и других представителей компании, а также неустановленных представителей ООО "Оборонспецстрой" взятку на общую сумму не менее 1,185 миллиарда рублей, сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что взятка предназначалась за совершение действий в пользу юрлиц, которым Иванов способствовал в силу своего должностного положения. Также часть незаконно полученных замглавы денег хранилась фигурантами дела на счетах в различных банках, добавили в правоохранительных органах.

Иванова задержали в конце апреля, свою вину он не признал. По версии следователей, он вступил в сговор с третьими лицами, чтобы получить взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Также под стражу были заключены Сергей Бородин, Александр Фомин и экс-подчиненный Иванова Антон Филатов. Последнего арестовали за растрату.

В конце июня Иванова уволили с должности замминистра обороны РФ в связи с утратой доверия.