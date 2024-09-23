В Чистом переулке Москвы арестован особняк по делу экс-замглавы Минобороны Иванова

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В Москве по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова арестовали два нежилых помещения в особняке в Чистом переулке, суммарная площадь которых почти 1 000 квадратных метров. С судебными документами ознакомилось РИА Новости.

Одно помещение имеет площадь почти 650 квадратных метров, а второе – более 330. Кадастровая стоимость одного из них составляет около 73 миллионов рублей. По версии следствия, оба помещения оформлены на предприятие, к которому экс-замминистра имеет отношение.

Иванова задержали в конце апреля 2024 года. По версии следователей, он вступил в сговор с третьими лицами, чтобы получить взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Также были заключены под стражу Сергей Бородин, Александр Фомин и бывший подчиненный Иванова Антон Филатов. Последнего арестовали за растрату.

В конце июня Иванова уволили с должности замминистра обороны РФ из-за утраты доверия.

Ранее по делу Иванова арестовали 43 банковских счета, которые были открыты в 3 российских банках.