ТАСС: ущерб по делу Тимура Иванова составил более 2,18 млрд рублей

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Ущерб по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова при строительстве трех кадетских корпусов составил более 2,18 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Общая сметная стоимость стройки корпусов составила 14 миллиардов рублей, однако в ходе проверок следствие обнаружило невыполненные работы на сумму 2 миллиарда 184 миллиона рублей.

Предполагается, что Иванов получил взятку за заключение нескольких контрактов на выгодных условиях для компании "Олимпситистрой". Кроме того, следствие считает, что он обеспечил индексацию каждого из объектов на 10% от верхней стоимости.

В свою очередь, бывший замминистра обороны заявил, что индексация происходила из-за увеличения объемов строительства, по его словам, все три корпуса сейчас полноценно работают.

Иванов был задержан в конце апреля 2024 года. По мнению следствия, он вступил в сговор с третьими лицами, чтобы получить взятки при проведении подрядных работ для Минобороны. Иванова обвиняют в хищении средств при строительстве трех кадетских корпусов, которым занималась компания "Олимпситистрой" под руководством бизнесмена Александра Фомина, также арестованного по этому делу. Помимо Иванова и Фомина, по этому делу были также арестованы Сергей Бородин и Антон Филатов.