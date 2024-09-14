У фигуранта дела Иванова найдены апартаменты в особняке у Кремля на 250 млн руб

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

У фигуранта дела о даче взятки Сергея Бородина обнаружены апартаменты площадью 233,7 квадратных метра в 3-м Кадашевском переулке неподалеку от Кремля. Об этом сказано в судебных документах, передает РИА Новости.

Исторический трехэтажный особняк в Замоскворечье построил архитектор Адольф Эрихсон. На данный момент там расположен элитный комплекс в стиле лофт. Рыночная стоимость данной недвижимости оценивается в 250 миллионов рублей.

Также у Бородина обнаружен участок в охраняемом коттеджном поселке на Новой Риге в селе Николо-Урюпино за 23 миллиона рублей и 60 соток земли на берегу Волги с видом на затопленную колокольню Калязина. Участок находится в поселке бизнес-класса с яхт-клубом и школой верховой езды.

Предприниматель Сергей Бородин вместе с Александром Фоминым и экс-подчиненным Тимура Иванова Антоном Филатовым были арестованы в конце апреля. Последнего отправили под стражу за растрату.

Все они проходят фигурантами в деле бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, которого задержали в конце апреля 2024 года. По версии следователей, он вступил в сговор с третьими лицами, чтобы получить взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Военный суд уже вынес решение Бородину, отправив его в колонию на 3 года 5 месяцев по делу о хищении земель Минобороны общей стоимостью более 940 миллионов рублей. Кроме того, суд оштрафовал его на 350 тысяч рублей. Предпринимателя признали виновным в мошенничестве. Он свою вину признал и возместил ущерб.

