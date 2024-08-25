ТАСС: свидетели подтвердили причастность экс-замглавы Минобороны к взяткам

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Три свидетеля во время дачи показаний подтвердили получение взятки бывшим замминистром обороны Тимуром Ивановым. Об этом сказано в решении суда о продлении меры пресечения обвиняемому, передает ТАСС.

Также в деле ссылаются не только на показания троих граждан, но и на иные материалы, предоставленные свидетелями.

В постановлении суда уточняется, что причастность двух других фигурантов дела – предпринимателей Сергея Бородина и Александра Фомина – к даче взятки Иванову также подтверждается показаниями свидетелей.

Иванова задержали в конце апреля 2024 года. По версии следователей, он вступил в сговор с третьими лицами, чтобы получить взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Также под стражу были заключены Сергей Бородин, Александр Фомин и экс-подчиненный Иванова Антон Филатов. Последнего арестовали за растрату.

В конце июня Иванова уволили с должности замминистра обороны РФ в связи с утратой доверия.

