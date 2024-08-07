Суд арестовал четыре банковских счета экс-замминистра обороны Иванова

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Суд арестовал четыре банковских счета бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова в рамках расследования дела о крупной взятке. Об этом со ссылкой на документы суда сообщает РИА Новости.

"Следователем наложен арест на денежные средства, находящиеся на четырех счетах обвиняемого… Суд признал арест законным", – указано в документах.

Отмечается, что речь идет о разных счетах, открытых в одном из банков России. Защита Иванова сообщила, что по делу было арестовано имущество широкого круга лиц, в том числе его родителей.

Иванова задержали в конце апреля 2024 года. По версии следователей, он вступил в сговор с третьими лицами, чтобы получить взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Однако свою вину он не признал.

Также под стражу были заключены Сергей Бородин, Александр Фомин и экс-подчиненный Иванова Антон Филатов. Последнего арестовали за растрату.

В конце июня Иванова уволили с должности замминистра обороны РФ в связи с утратой доверия.

