Бизнесмен Фомин не признал вину в даче взятки экс-замминистра обороны Иванову

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Глава компании "Олимпситистрой" Александр Фомин не признал во время допроса свою вину в даче взятки бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову. Это следует из материалов дела, передает ТАСС.

При этом, как оказалось, Фомин пытался обмануть следователей во время допроса, так как его показания противоречат другим фактам по делу. Также в документах сказано, что предприниматель хотел скрыть доказательства своей вины.

"Инкриминируемое деяние Фомин совершил умышленно, в течение длительного периода времени", – следует из материалов дела.

Накануне Басманный суд Москвы оставил в СИЗО Фомина до 23 декабря. По версии следствия, предприниматель, находясь в доверительных отношениях с Ивановым, освободил последнего от оплаты услуг, связанных с ремонтом и реконструкцией зданий.

Иванов был задержан в конце апреля этого года. По мнению следствия, он вступил в сговор с третьими лицами, чтобы получить взятки при проведении подрядных работ для Минобороны.

Кроме Фомина и Иванова, по этому делу были также арестованы Сергей Бородин и Антон Филатов.

