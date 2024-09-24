Недвижимость на 82,5 млн рублей арестована по делу экс-замглавы МО Иванова

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд арестовал по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова земельный участок площадью 82 тысячи квадратных метров, загородный дом площадью 2,5 тысячи квадратов и баню на 420 квадратных метров в Тверской области. Это следует из судебных документов, передает РИА Новости.

В материалах дела сказано, что это имущество было оформлено на ООО "Волжский берег", главой которого числится предприниматель Сергей Бородин, являющийся фигурантом дела экс-замминистра обороны.

По данным документов, кадастровая стоимость земельного участка достигает не менее 44 миллионов рублей, а загородного дома – 38,6 миллиона.

Ранее по делу Иванова суд арестовал два нежилых помещения в особняке в Чистом переулке, суммарная площадь которых почти 1 000 квадратных метров. Кадастровая стоимость одного из них составляет около 73 миллионов рублей. По версии следствия, оба помещения оформлены на предприятие, к которому экс-замминистра имеет отношение.

Также по этому делу арестовали 43 банковских счета, которые были открыты в 3 российских банках.

Иванова задержали в конце апреля 2024 года. По версии следователей, он вступил в сговор с третьими лицами, чтобы получить взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Также были заключены под стражу Сергей Бородин, Александр Фомин и бывший подчиненный Иванова Антон Филатов. Последнего арестовали за растрату.

В конце июня Иванова уволили с должности замминистра обороны РФ из-за утраты доверия.

