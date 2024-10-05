В деле экс-замминистра обороны Иванова фигурирует кадетский корпус в Твери

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В уголовном деле экс-замминистра обороны России Тимура Иванова фигурирует кадетский корпус в Твери. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

"Третий кадетский корпус, который фигурирует в деле высокопоставленного сотрудника Минобороны, находится в Твери", – указано в сообщении.

Следствие считает, что бывший замглавы Минобороны РФ получил взятку за обеспечение заключения контрактов на выгодных условиях для компании "Олимпситистрой" при строительстве трех корпусов. Кроме того, следователи считают, что он обеспечил индексацию каждого из объектов на десять процентов от верхней стоимости.

Сам же Иванов утверждает, что индексация происходила из-за увеличения фактических объемов строительства, а также настаивает, что все три корпуса были введены и работают в настоящее время.

Иванова задержали в конце апреля 2024 года. По версии следователей, он вступил в сговор с третьими лицами с целью получения взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Спустя время в СИЗО отправили Сергея Бородина, Александра Фомина и экс-подчиненного Иванова Антона Филатова, которого заключили под стражу за растрату.

В конце июня Иванов был уволен с должности замминистра обороны РФ по причине утраты доверия.

